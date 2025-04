Roma, anche Vieira in corsa per la panchina

Si aggiunge un nuovo nome alla lista dei candidati per diventare il prossimo allenatore della Roma: è quello di Patrick Vieira. Subentrato a Gilardino, il francese ha ribaltato il Genoa portando la squadra a una tranquillissima salvezza. Il Grifone vorrebbe trattenerlo anche nella prossima stagione, facendosi forza di un contratto biennale siglato a novembre dell'anno scorso. Secondo quanto rivelato da Gianluca di Marzio però, nell'accordo ci sarebbe una clausola d'uscita per l'ex Inter e Juve: nel caso in cui i giallorossi scegliessero Vieira per il post Ranieri dovranno versare 500mila euro al Genoa.