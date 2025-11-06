Roberto Mancini può finire in Qatar: a un passo dall'Al Sadd

Roberto Mancini è pronto a rimettersi in gioco su una panchina, ma non quella della Fiorentina. L'ex ct della Nazionale, dopo la fine anticipata della ricca esperienza alla guida della selezione saudita e aver sfiorato la panchina del Nottingham Forest, è a un passo dalla firma con l'Al Sadd, club qatariota.
Il tecnico di Jesi è stato anche avvistato in tribuna per il match tra la formazione di casa e l'Ah Ahli in Qatar e, come riportato da Orazio Accomando, è pronto a siglare un ricco accordo con il club attualmente al settimo posto in Qatar Super League e al decimo in AFC Champions League.