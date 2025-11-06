Ajax: Heitinga a rischio, si pensa a un ritorno in panchina

In casa Ajax si pensa al clamoroso ritorno di Erik Ten Hag, la guida tecnica con cui i lancieri hanno vissuto uno dei momenti di entusiasmo calcistico più coinvolgenti degli ultimi decenni, con una finale di Champions League sfiorata nel 2019. La società olandese vorrebbe intensificare i contatti per aprire un nuovo capitolo con Ten Hag, che dopo due avventure deludenti al Manchester United e al Bayer Leverkusen, potrebbe vivere una seconda primavera proprio nel club dove ha espresso il miglior calcio da allenatore.