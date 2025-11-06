Logo SportMediaset

Mercato

Ajax: Heitinga a rischio, si pensa a un ritorno in panchina

06 Nov 2025 - 15:51
Inizio di stagione disastroso per l'Ajax, quarto in Eredivisie e ultimissimo nel girone di Champions League senza neanche un punto realizzato. La sconfitta casalinga di mercoledì sera contro il Galatasaray sembra aver convinto la società ad allontanare Heitinga, allenatore arrivato sulla panchina degli olandesi lo scorso maggio. 

In casa Ajax si pensa al clamoroso ritorno di Erik Ten Hag, la guida tecnica con cui i lancieri hanno vissuto uno dei momenti di entusiasmo calcistico più coinvolgenti degli ultimi decenni, con una finale di Champions League sfiorata nel 2019. La società olandese vorrebbe intensificare i contatti per aprire un nuovo capitolo con Ten Hag, che dopo due avventure deludenti al Manchester United e al Bayer Leverkusen, potrebbe vivere una seconda primavera proprio nel club dove ha espresso il miglior calcio da allenatore. 

