Rimpianto Everton, il milanista mancato

08/07/2019 di ENZO PALLADINI

Migliore in campo nella finale, nelle prime due partite era un panchinaro qualunque. Poi Tite lo ha schierato titolare nella terza partita del girone e da lì è stato un crescendo continuo. Ma il ragazzo di Maracanaù (vicino a Fortaleza, stato del Cearà) ancora recita la parte di quello che non si rende conto: “Devo ancora capire bene quello che è successo e quello che mi succederà. Non è ancora caduto il gettone, come si dice in Brasile, non ho ancora realizzato bene. Sono un giocatore del Gremio, magari nelle prossime ore mi renderò conto che il mio trasferimento è vicino, però adesso è così, davvero. Ma io sono molto tranquillo in ogni caso”.



Lo voleva il Milan, dieci giorni fa è stato offerto al Napoli, la possibilità più concreta è che vada al Manchester City. Ma uscendo dalla modalità “non vedo e non sento” qualcosa al ragazzo si riesce anche a strappare: “Quando arrivi ad alto livello, ovviamente il tuo desiderio è quello di arrivare a disputare un campionato di alto livello. Mi riferisco ai grandi campionati europei. Mi rendo conto che trasferendomi là avrei bisogno di un periodo di adattamento, ma non mi spavento. Sono tranquillissimo. E poi c’è la Champions League. Quella sì, è il sogno di tutti i giocatori che abbiano ambizioni. La Champions al più presto e poi un Mondiale, questi sono i miei obiettivi”. Con il Milan non avrebbe giocato la Champions, con il Napoli la giocherebbe, ma non finirà così. Lo troveremo sì, ma da avversario.