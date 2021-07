Ribery vuole restare in Italia: suggestione Sampdoria. Il saluto della Fiorentina

Futuro ancora in Italia per Franck Ribery? Il contratto del francese con la Fiorentina è scaduto e dalla società viola non è arrivata nessuna proposta di rinnovo. Da qui l'addio, ufficializzato sui profili social con un "Grazie Franck". Ecco perché - come riferisce il 'Secolo XIX' - l'agente di Ribery, Davide Lippi, avrebbe sondato altri club per il suo assistito, tra cui la Lazio e la Sampdoria. E proprio quest'ultima rappresenterebbe per il 38enne francese l'ipotesi più suggestiva. Il grosso ostacolo è rappresentato dall'ingaggio, che in viola era di quattro milioni netti. Per approdare in blucerchiato Ribery dovrebbe accettare di ridursi lo stipendio di almeno un terzo.