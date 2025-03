Sta stupendo con il club, ora vola anche in nazionale. Arnaut Kalimuendo durante la pausa ha racimolato due gol e un assist con l'under21 francese che si sommano ai 12 già messi a referto in Ligue1 con il Rennes. Per l'attaccante 2002 scuola Psg, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, ci sarebbe già la fila: diversi club avrebbero già avviato i discorsi con il club transalpino in vista della finestra di mercato estiva.