Samuele Ricci al Milan: la trattativa prosegue. Secondo Relevo i discorsi tra l'entourage del regista e il club rossonero sono avanzati: l'affare può andare in porto in estate. Il 23enne è l'obiettivo principe dei meneghini per il centrocampo. Resta da trovare l'accordo con il Torino che spera di scatenare una vera e propria asta con i club inglesi.