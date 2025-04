Reijnders giura fedeltà: "Il Milan è un sogno che avevo da bambino"

A proposito di futuro, Tijani Reijnders svela quali sono i suoi sogni: "Vincere trofei. In questa stagione possiamo conquistarne due, ma nelle prossime stagioni il mio sogno più grande è quello di mettere la seconda stella sopra la patch del Milan. Sono innamorato di questa maglia ed è un onore indossarla". E lui dopo aver rinnovato la indosserà fino al 2030: "Vivere in Italia e giocare in una società come il Milan è il sogno che avevo fin da bambino. La mia famiglia è felice qui e quando mi è stato proposto il rinnovo, è stata una scelta facile. Ringrazio anche la società: i dirigenti sono stati veloci a prolungare il nostro accordo" le parole alla Gazzetta dello Sport.