Reggina, ufficiale il colpo Ménez

Oramai mancava solo l'ufficialità e oggi è arrivata pure quella: la Reggina ha annunciato l'ingaggio di Jérémy Menez, il 33enne francese ha firmato un triennale che partirà il primo luglio. L'ex Milan e Roma si era svincolato dal Paris FC e ha scelto di tornare in Italia abbracciando il progetto del presidente Gallo che ha festeggiato così: "È il regalo per la promozione in Serie B. Arriverà venerdì pomeriggio su un catamarano".