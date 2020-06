Reggina, quasi fatta per Menez

Sono giorni di grande attesa a Reggio Calabria per la prima conferenza stampa dall'ufficialità della promozione in B del presidente Luca Gallo. I tifosi aspettano notizie importanti sui progetti societari per la prossima stagione e soprattutto aspettano notizie di mercato, perché Jeremy Menez sembra davvero a un passo dalla Reggina. “Manca poco. Siamo ai dettagli" ha detto del francese il ds amaranto, Massimo Taibi, ai microfoni di TuttoB.