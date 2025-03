È finita l'avventura di William Viali sulla panchina della Reggiana. Fatale al tecnico la pesante sconfitta di ieri sul campo del Sassuolo. La società ha deciso per l'esonero. La panchina dovrebbe essere affidata a Davide Dionigi, ex giocatore granata. Nel pomeriggio l'incontro con la dirigenza per l'accordo definitivo.