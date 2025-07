Recoba al Lecce, è il figlio del Chino: contatti avviati

Recoba potrebbe tornare in Serie A. Ovviamente non è il Chino, che ha vestito le maglie di Venezia e Inter a cavallo tra gli anni '90 e 2000, ma si tratta del figlio Jeremia, in forza al Nacional in Uruguay e finito nel mirino del Lecce. I contatti tra i due club sarebbero avviati mentre il piccolo Recoba, esterno sinistro classe 2003, avrebbe già espresso la volontà di giocare nello stesso campionato che ha visto protagonista il padre. Jeremia tra l'altro è nato proprio in Italia, a Como, nel periodo in cui Alvaro giocava nell'Inter.