Rebus Conte: il Milan risale, Roma e Inter in attesa

01/05/2019

L'unica certezza è che a giugno Antonio Conte tornerà ad allenare. Sì, ma dove? Ecco, qui viene il bello perché il futuro dell'allenatore italiano è un rebus difficile da risolvere al momento. Tutti lo vogliono, ma nessuno ha ancora fatto lo scatto decisivo convincendolo. L'Inter nelle ultime settimane sembrava avanti nei contatti, ma poi Marotta ha confermato pubblicamente, più volte, Spalletti. La Juve continua a farci un pensierino in caso di addio di Allegri, mentre la Roma è uscita allo scoperto con le parole di Totti ("Per lui pronti a fare follie, avrebbe carta bianca").



Ultimo, ma non ultimo il Milan che lo corteggia da anni e a giugno era vicinissimo al grande colpo con l'arrivo di Elliott prima di confermare Gattuso, anche perché il Chelsea si era messo di traverso. Rossoneri che nel borsino sono dati in grande risalita al momento visto il certo addio di Rino a fine campionato. Leonardo e Maldini avrebbero ripreso i contatti con l'ex Juve che sarebbero stati positivi: la Champions non è indispensabile per portarlo in panchina. Conte ha voglia di tornare ad allenare e preferirebbe farlo in Italia, nonostante dall'estero potrebbero esserci proposte interessanti come Psg, Manchester United e perfino Bayern Monaco.



Il rebus verrà risolto nel giro di qualche settimana con Conte che deciderà quale offerta accettare: tutte ci sperano, ma solo una vincerà alla... lotteria.