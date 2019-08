Keylor Navas non si nuove da Madrid. Parola di Zinedine Zidane, che nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Valladolid ha tolto il portiere dal mercato. "Non mi immagino una squadra senza Keylor Navas, non contemplo una sua partenza - ha spiegato l'allenatore francese - E' sempre stato un giocatore importante per noi e non mi ha detto che vuole andarsene. E' felice qui e vuole dimostrare di poter giocare qui. E' un professionista e contosu di lui, sono sicuro che ci darà un grosso contributo nel corso della stagione".