Alla vigilia della sfida contro il Siviglia, Zinedine Zidane ha parlato del suo futuro che potrebbe essere a rischio in caso di sconfitta. A me ciò che accade fuori non interessa. Mi sento forte, mai abbasso le braccia. Proverò fino all'ultimo minuto di fare bene - ha spiegato l'allenatore del Real Madrid in conferenza stampa -. Non mi sento in bilico. Mourinho? Non mi infastidisce il fatto che circoli il suo nome. E' la realtà dei fatti".