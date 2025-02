Real, Vinicius: "Rinnovo? Voglio restare a lungo, devo parlare con il presidente"

Dopo la vittoria contro il Manchester City, Vinicius a fine partita ha parlato del suo futuro e delle voci di una offerta shock dall'Arabia Saudita. "Non so nulla neanche io, nessuno mi ha parlato, devo parlare con il presidente e spero di poter restare qui a lungo - ha spiegato l'attaccante del Real Madrid a TNT Sports Brazil - Ho un contratto fino al 2027, ma ho sempre detto che voglio continuare a giocare qui per tanto tempo e fare la storia. Il mio desiderio è di restare qui più a lungo e, se Dio vuole, nei prossimi giorni tutte le trattative saranno risolte in modo da trascorrere molto più tempo qui".