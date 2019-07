Il Real Madrid è pronto a lanciare la prima vera offensiva per Paul Pogba, sempre intenzionato a lasciare il Manchester United. Lo riporta 'As', che spiega come l'acquisto del centrocampista francese sia diventato ancor più una priorità dopo la sconfitta contro i rivali dell'Atletico Madrid (7-3) nell'International Champions Cup. L'affondo decisivo è in programma ai primi di agosto, a ridosso della scadenza del mercato in Inghilterra, che chiudera' l'8 agosto.