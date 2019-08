Il Real Madrid è pronto all'assalto decisivo per Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United à considerato una priorità dal tecnico suo connazionale Zidane. La trattativa resta complicata anche perché i Red Devils, che valutano il giocatore sui 170 milioni di euro, faticano a trovare il possibile sostituto dell'ex juventino. E senza nuovo innesto, lo United non intende cedere Pogba. Per questo i Blancos hanno individuato in Donny Van de Beek dell'Ajax il piano B: peraltro per l'olandese basterebbe una cifra tra i 50 e i 55 milioni. Ma Zidane insiste per Pogba e, scrive 'As', auspica che il Real faccia un tentativo finale oggi, prima che il mercato in Premier League chiuda. Restano poche ore ormai, anche se lo United e' noto per aver chiuso alcune operazioni importanti in extremis.