Real Sociedad, ufficiale l'arrivo di Guedes: "in Premier non ho reso"

Gonçalo Guedes è ufficialmente un nuovo giocatore della Real Sociedad. Il club biancoblu ha ufficializzato l'arrivo del portoghese dal Wolverhampton per 4 milioni di euro più due di bonus. L'esterno nel 2022 era stato acquistato dal Valencia per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Guedes ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. La volontà del giocatore di tornare a giocare nella Liga è stata fondamentale per il successo dell'operazione: "Non mi sono mai adattato completamente alla Premier League e voglio tornare al mio livello il prima possibile, sapendo che sono in un paese e in un campionato che già conosco. Parlo bene la lingua, ho tutto ciò che mi serve per riuscirci". Di seguito il comunicato ufficiale del club: