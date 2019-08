Il Paris Saint-Germain sta lavorando con il Real Madrid per lo scambio di portieri Keylor Navas-Alphonse Areola. Lo riporta 'As'. Il costaricense, chiuso da Thibaut Courtois, vuole cambiare aria. L'accordo potrebbe essere definito già in giornata. L'estremo difensore francese, che ha già giocato nella Liga, con la maglia del Villarreal, nella stagione 2015/16, è da tempo un pallino dei Blancos, che l'hanno inseguito per anni.