Real Madrid, trattativa per Alexander-Arnold già a gennaio

Il Real Madrid ha avviato le trattative per avere subito Alexander-Arnold dal Liverpool: come riporta Marca, c'è già stato un primo contatto tra i due club. L'oggerta spagnola è di 20-25 milioni ma i Reds hanno rifiutato, vogliono tenere il giocatore almeno sino a fine stagione, ma sanno anche che il 30 giugno perderebbero il giocatore a zero, visto che il nazionale inglese non vuole rinnovare il contratto in scadenza. Il Real preme per averlo subito ma, al limite, aspetterà fine stagione: Alexander-Arnold è un obiettivo Blanco.