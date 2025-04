Real Madrid: dopo Ancelotti c'è Xabi Alonso, ma il sogno è Klopp

Il destino di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid potrebbe essere arrivato a un bivio cruciale. La partita di ritorno contro l'Arsenal rappresenta probabilmente l'ultima spiaggia per il tecnico italiano che, in caso di mancata remuntada, potrebbe rischiare il posto. Da mesi, il nome che circola con più insistenza come erede designato per il post Ancelotti è Xabi Alonso, ma nelle ultime ore i giornali spagnoli hanno rilanciato una nuova suggestione: Jurgen Klopp sulla panchina dei Blancos. Una pista che attualmente non è nulla di più che un'idea ma, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Florentino Perez avrebbe dato mandato ai suoi di sondare il campo con l'ex tecnico del Liverpool, oggi responsabile dell'area sportiva Red Bull: le possibilità sono risicatissime, ma dire di no al Madrid è sempre molto complicato.