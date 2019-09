In estate sembrava certo l'addio di Mariano Diaz al Real Madrid. Invece l'attaccante spagnolo naturalizzato dominicano non ha fatto le valigie nonostanre il rischio di stare spesso fuori dall'undici titolare della squadra di Zidane. L'entoruageentourage del 26enne ha fatto il punto della situazione a Foot Mercato:: "Mariano sta aspettando la sua occasione. Nel pre-campionato ha dimostrato di fare bene quando è sceso in campo. Fino ad ora sono state giocate solo tre gare di campionato, è molto presto per fare valutazioni. Ci sono ancora molti avversari da affrontare, vedremo cosa accadrà più avanti". Da ricordare che Diaz era finito nel mirino di Roma e Milan.