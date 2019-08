Zinedine Zidane ha convocato nuovamente James Rodriguez per la sfida contro il Valladolid. Il colombiano, a meno di sorprese nell'ultima settimana di mercato, resterà al Real e non andrà al Napoli. Il tecnico francese non ha invece chiamato Mariano Diaz, in uscita e accostato in queste settimane a Roma e Milan.