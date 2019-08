Sono ore decisive per il futuro di Paul Pogba. Il Real Madrid ha faticato nelle amichevoli estive, rimediando una vittoria e quattro sconfitte, e Zinedine Zidane sembra aver bisogno di maggiore forza fisica in mezzo al campo dopo aver incassato 16 gol in cinque partite. Così, come riporta AS, i blancos sarebbero pronti all'assalto finale per Pogba e avrebbero intenzione di chiudere l'affare entro l'8 agosto, giorno in cui chiude il calciomercato inglese.