Il Barcellona sarebbe pronto a metter mano al portafogli per acquistare Andrei Ratiu. Il terzino romeno si è preso la scena in Liga e i blaugrana avrebbero messo gli occhi su di lui secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, tuttavia servirebbero fra i 12 e i 15 milioni di euro per completare la transizione.