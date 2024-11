RANIERI CI RIPENSA? "A CAGLIARI CHIUSO LA CARRIERA"

Stanno facendo discutere le parole di Claudio Ranieri che, parlando alla Gigi Riva Week, sembra ritrattare le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa sulla voglia di tornare ad allenare: "Penso di aver chiuso un cerchio con il Cagliari, ho esordito in Serie A con Scopigno (allenatore dello scudetto, ndr) in panchina ed ho chiuso la carriera proprio qui in Sardegna...". Probabilmente però il tecnico intendeva solo parlare della traiettoria 'circolare' che la sua carriera ha avuto con i colori rossoblù.