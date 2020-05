Rangnick lavora già al nuovo Milan: ecco la lista degli acquisti 

MERCATO MILAN

Ralf Rangnick sta già lavorando al nuovo Milan. In attesa di poter mettere nero su bianco l'accordo con Singer, il futuro allenatore-manager rossonero ha già le idee chiare sulla costruzione della squadra 2020/21. La sua idea è quella di puntare su giocatori capaci di coniugare fantasia e concretezza a centrocampo, come l'ungherese Szoboszlai del Salisburgo, e punte di movimento come Goetze del Borussia Dortmund.

Per la difesa il nome caldo è sempre quello di Upamecano del Lipsia. Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti da potenziare e oltre all'arrivo dell'ungherese, un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle del laziale Milinkovic-Savic, Rangnick sta valutando la possibilità di portare Mandragora a Milanello. In avanti, oltre alla suggestione Goetze, l'autore del gol che ha dato alla Germania la Coppa del mondo del 2014, non è un mistero l'interesse per Jovic, serbo del Real Madrid, e Dani Olmo, trequartista del Lipsia.

Resta però sempre da valutare il futuro rossonero di Ibrahimovic, sia per quanto riguarda la voglia dello svedese di restare al Milan, sia per la volontà del nuovo allenatore di puntare ancora su un giocatore così totalizzante nel determinare la struttura offensiva di una squadra,