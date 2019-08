Niente Brescia e niente ritorno in Serie A per Edil Rami. Il difensore, dopo l'addio traumatico al Marsiglia, è vicinissimo al Fenerbahce, come rivelato dallo stesso club turco. "Il difensore francese Adil Rami è in arrivo in Turchia per iniziare le discussioni con il nostro club. Dopo le visite mediche in programma domani, inizieranno con il calciatore le trattative per il trasferimento".