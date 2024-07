Rakitic lascia l'Arabia e va da Gattuso: ufficiale l'approdo all'Hajduk Spalato

MERCATO ESTERO

Un altro grande campione lascia l'Arabia per fare ritorno in Europa: il croato abbraccerà Gattuso, nuovo allenatore dell'Hajduk Spalato

© Getty Images Ivan Rakitic torna in Europa. Dopo aver lasciato il Siviglia nel gennaio del 2024, il centrocampista croato si era trasferito all'Al-Shabab, club che milita nella massima divisione del campionato saudita, ma la sua avventura è terminata dopo pochi mesi: Rakitic ha deciso di rescindere il proprio contratto che lo legava al club saudita fino al 2025 e di tornare in Croazia, dove ha firmato un contratto annuale (con opzione di rinnovo) con l'Hajduk Spalato di Gattuso.

Rakitic arriverà a Spalato questa sera, domenica 21 luglio, e alle 19:30 sarà presentato di fronte alla stampa locale. Indosserà la maglia numero 11. Dopo Henderson, passato all'Ajax di recente, un altro grande campione lascia l'Arabia per far ritorno in Europa. E potrebbe non essere l'unico, viste le insistenti voci sul possibile approdo di N'golo Kante al West Ham.

Un colpo veramente importante messo a segno dalla squadra croata, che manda un messaggio forte e chiaro alle rivali in campionato. La squadra di Gattuso, inoltre, sarà impegnata nel doppio impegno preliminare dicontro il, club delle. La gara d'andata, in programma giovedì 25 giugno, si giocherà a Spalato e potrebbe essere l'occasione giusta per vedere Rakitic