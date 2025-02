Raiola su Pinamonti: "Prossimo anno punta a giocare in Europa"

Andrea Pinamonti potrebbe lasciare il Genoa a fine stagione. A confermarlo è il suo agente Enzo Raiola che in un'intervista al sito ChiamarsiBomber.com ha spiegato le intenzioni del suo assistito: "Al momento è concentrato sul presente e sul prosieguo del campionato con il Genoa. Sta facendo molto bene e ha da poco tagliato il traguardo delle 200 presenze in Serie A. Ha sempre dimostrato grande continuità in termini di rendimento e, in questo senso, l'obiettivo in vista della prossima stagione è puntare a un club con obiettivi più importanti, magari con la possibilità di giocare in Europa. Penso che abbia raggiunto la maturità giusta per compiere lo step successivo e misurarsi con una grande realtà, nonostante finora abbia sempre giocato in ottimi club. C'è anche la possibilità di un riscatto da parte del Genoa, ma in questo momento siamo concentrati solo sul presente".