Raiola: "Donnarumma non ha tradito il Milan, è un rammarico per la Juve. Pogba? Può tornare"

L'INTERVISTA

L'agente ha parlato dei suoi assistiti: "Gigio ha fatto una scelta di vita che avrebbe potuto prendere molto prima"

Le finestre del calciomercato sono ufficialmente chiuse in attesa del nuovo anno, ma nei corridoi i protagonisti sono sempre in movimento. Tra i più attivi, e spesso temuti, c'è Mino Raiola che è tornato a parlare di due pezzi da novanta come Donnarumma e Pogba. "Gigio non ha tradito il Milan, ha fatto una scelta di vita che avrebbe potuto prendere già quattro anni prima. La Juve ha il rammarico di non averlo preso". Società bianconera che ha sempre Pogba nel mirino: "Può tornare, ma dipende anche dalla Juve".

"Sono dispiaciuto per come è stato trattato Donnarumma - ha commentato a Rai Sport -, penso che la Juve e non solo abbiano il rammarico di non averlo preso e anche al Psg con Navas non c'è lotta, giocherà Gigio".

Un altro assistito spesso nei titoli di mercato è stato Pogba il cui contratto è in scadenza nel 2022: "Parleremo con lo United e vedremo, ma di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore non escludo la possibilità che possa tornare alla Juventus. Dipende però dalla società bianconera".