Pulisic al Milan, l'affare vicino al traguardo: costerà 22 milioni

VERSO IL QUINTO COLPO

Il Milan stringe per Pulisic: c'è grande ottimismo. Poi tutto su Chukwueze

Ieri Luka Romero, oggi Christian Pulisic. Quella odierna potrebbe essere la giornata giusta per il quinto colpo di questo mercato estivo in casa Milan: lo statunitense è molto vicino dopo il rilancio effettuato nelle scorse ore dal duo Furlani-Moncada. I 22 milioni di euro messi sul piatto dai rossoneri hanno avvicinato, e non di poco, lo statunitense a Milanello: in Via Aldo Rossi si attende a breve la risposta del Chelsea che si confida essere positiva.

Ad aiutare il club meneghino è stata la forte volontà dello stesso 24enne americano, che non ha mai preso seriamente in considerazione la proposta dell'altro club interessato, ossia il Lione. Pulisic ha remato compatto dalla parte del Milan, e adesso iniziano a vedersi i frutti: l'intesa è vicina, e Pioli spera di ritrovarselo presto in ritiro. Ritiro che inizierà ufficialmente il prossimo 10 luglio. Ma i colpi in attacco non sono finiti.

C'è da trovare una punta da alternare a Olivier Giroud, senza dimenticare di rafforzare ulteriormente le fasce: per questo i dirigenti del Milan continuano a trattare Samuel Chukwueze, 24enne esterno del Villarreal. Pulisic quindi non esclude il nigeriano, in scadenza nel 2024: c'è da fare però i conti con gli spagnoli che, almeno per ora, non vogliono scendere sotto una valutazione pari a 30 milioni di euro. Cinque-sei in più di quanto ha intenzione di spendere il club rossonero: la sensazione è che la trattativa andrà per le lunghe.