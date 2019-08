In attesa di capire come finirà la lunga telenovela Neymar, il Psg non sta a guardare e si cautela in vista del possibile ritorno nella Liga del brasiliano. Secondo il 'Mirror', una delegazione dei parigini è pronta a sbarcare a Londra settimana prossima per acquistare dal Crystal Palace Wilfred Zaha, un'operazione da 100 milioni di sterline.