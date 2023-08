Psg, ufficiale l'acquisto di Gonçalo Ramos dal Benfica

Francia

I parigini sui propri canali hanno annunciato la conclusione dell'operazione riguardante il centravanti portoghese

© twitter Psg-Gonçalo Ramos: è ufficiale. Il centravanti portoghese è un nuovo giocatore del club parigino: prestito per un anno, riscatto obbligatorio a 65 milioni più 15 di bonus il prezzo del cartellino del classe 2001. Erano molti i nomi sul piatto del Paris, da Vlahovic a Osimehn a Kane, ma alla fine la scelta è ricaduta sul più giovane e meno costoso a disposizione. Si tratta dell'ottavo acquisto del Psg dopo Skriniar, Asensio, Ugarte, Lee Kang-In, Lucas Hernández, Cher Ndour e Arnau Tenas.

Gonçalo Ramos è uno dei centravanti più in vista in Europa, si è messo in mostra nell'ultimo anno sia con il Benfica sia con la nazionale. Fisico, potente e rapido, il portoghese ha collezionato 47 presenze, 27 gol e 12 assist nella scorsa stagione, brillando anche ai Mondiali di Qatar 2022 con una tripletta realizzata contro la Svizzera. Il Paris, quindi, fa un colpo non solo per il presente ma anche per il futuro. Decisivo per l'acquisto del giovane attaccante Luis Campos, direttore sportivo del Psg e profondissimo conoscitore del calcio portoghese, che l'aveva messo nel mirino già prima della sua esplosione.

