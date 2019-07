Psg, Neymar più lontano: non convocato per il Norimberga

LA DECISIONE

Un segnale chiaro. Neymar non figura nella lista dei convocati del Psg per l'amichevole in programma oggi in Germania contro il Norimberga (alle 18.30). L'attaccante brasiliano è intenzionato a lasciare Parigi per fare ritorno al Barcellona e del resto Tuchel, tecnico dei Campioni di Francia, solo tre giorni fa aveva detto di conoscere i desideri della punta ("Vuole andarsene da prima della Coppa America"). Neymar, un'estate folle

'allenatore tedesco però aveva evidenziato come il giocatore, di nuovo in gruppo dallo scorso lunedì, fosse pronto anche per prendere parte alla tournée asiatica (fra una settimana ci sarà la sfida con l'Inter). Da qui la sorpresa per l'esclusione odierna. Il Psg d'altra parte, come ha specificato il ds Leonardo, non tratterrà giocatori poco motivati. La trattativa con il Barça è comunque complessa (i blaugrana hanno speso 120 milioni per Griezmann) e ormai da diverse ore rimbalzano indiscrezioni su un ipotetico 'scambio' con la Juventus, nello specifico con Dybala (e cospicuo conguaglio in favore dei parigini). Voci senza riscontri concreti per ora anche perché l'argentino punta con decisione a rilanciarsi a Torino e perché i bianconeri hanno già completato l'oneroso acquisto di De Ligt. Servirà ancora del tempo prima che O'Ney si liberi dalla 'prigione' dorata.