Neymar pensa sempre al Barcellona: "Messi è il migliore al mondo, io e lui coppia fantastica..."

19/07/2019

Ormai ogni occasione è buona per manifestare, più o meno direttamente, tutte le proprie intenzioni. Neymar sogna di tornare al Barcellona, dove ovviamente ritroverebbe Leo Messi: "E' il migliore con cui ho giocato in carriera - dice il brasiliano nel corso di un'intervista a Oh My Goal -. Per me è il migliore al mondo, insieme abbiamo formato una coppia spettacolare, fantastica. E' stato un piacere e onore giocare con lui, è anche un mio amico".