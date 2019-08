Neymar non è stato convocato per l'esordio del Psg in Ligue 1 contro il Nimes, domani sera al Parco dei Principi. Lo ha confermato il direttore sportivo dei parigini Leonardo. Il futuro del brasiliano, che da settimane spinge per lasciare il club, resta incerto. Il dirigente ha tuttavia spiegato ai giornalisti che "i colloqui sono avanzati rispetto a prima, ma il Psg non è ancora pronto a dare l'approvazione". Barcellona e, al momento, soprattutto Real sembrano le due destinazioni possibili per l'attaccante. Leonardo non ha rivelato il club con cui i parigini starebbero parlando.