Psg: Messi in arrivo a Parigi, fissata la presentazione

grande attesa

L'argentino atteso all'aeroporto di Le Bourget. Ecco quando potrebbe esordire con la nuova maglia

Lo aspettavano a Parigi già domenica sera in arrivo con un volo privato da Barcellona. Centinaia di tifosi del Psg hanno preso d'assalto l'aeroporto di Le Bourget per accogliere l'asso argentino. Dalle lacrime 'blaugrana' alla nuova vita sotto la Tour Eiffel nel giro di qualche ora. E invece Leo Messi non è arrivato. Non ancora. Dovrebbe sbarcare nella capitale francese oggi all'ora di pranzo proprio allo scalo di Le Bourget, dopo aver raggiunto un accordo totale con il Psg e definito tutti i dettagli del contratto faraonico, un biennale con opzione per un altro anno a 40 milioni di euro a stagione.

A quel punto spazio alle visite mediche poi firma e presentazione che potrebbe già avvenire martedì davanti alla Tour Eiffel, proprio come accaduto per l'arrivo di Neymar nel 2017. Dopo la conquista della Copa America con la sua Argentina e un mese di vacanza, ci vorranno almeno due settimane di preparazione prima che Messi sia a disposizione di Pochettino. Secondo il 'Mundo Deportivo', Messi potrebbe debuttare con la nuova maglia del Psg il 29 agosto in occasione della sfida di Ligue 1 contro il Reims, prima del trittico di gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar con la maglia dell'Albiceleste contro Venezuela (2 settembre), Brasile (5 settembre) e Bolivia (9 settembre).