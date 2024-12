PSG, Luis Enrique criptico su Skriniar e Kolo Muani: "Le mie decisioni dicono tutto, ma ogni situazione è reversibile"

Il destino di Randal Kolo Muani e Milan Skriniar è ancora appeso a un filo. La conferma arriva dall'allenatore del Paris Saint Germain Luis Enrique che in conferenza stampa si è espresso così: "Potrei spiegare tutto, ma preferisco non farlo. Le mie decisioni dicono tutto molto chiaramente. Le situazioni sono reversibili, quando un giocatore sbaglia è tutto reversibile. Assolutamente tutto. Non andrò a fondo della questione, è una cosa che non ho mai fatto, preferisco essere criticato".