PSg, Icardi vuole rimanere: "Il mio presente e il mio futuro"

"Sono tutte fake news. Ho un lungo contratto e resterò qui, amo il club e la città”. Nei giorni in cui si moltiplicano le voci di un possibile addio al PSG per fare ritorno in Italia, Mauro Icardi prende posizione e giura amore al club francese: niente Juve, niente Milan, Maurito le bolla tutte come “fake news” nelle stories del proprio profilo Instagram. “Ci sono molte fake news su di me. È totalmente falso. Rimango al PSG, io e la mia famiglia siamo molto felici qui, ho un contratto a lungo termine e il mio futuro è al Paris-Saint Germain. Sono orgoglioso che altre squadre mi cerchino, ma il mio presente e il mio futuro sono qui, amo il club e la città”, ha scritto sui social l’ex capitano dell’Inter, per cui nel 2020 i francesi hanno versato 50 milioni nella casse dei nerazzurri.