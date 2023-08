Psg, fatta per Gonçalo Ramos: Osimhen è più lontano

L'AFFONDO

I parigini verseranno 80 milioni di euro nelle casse del Benfica. Poi si chiuderà l'affare Dembelé

Il caso Mbappé è più che mai caldo, ma in casa Psg si guarda già oltre. I parigini hanno accelerato nelle ultime sul mercato per mettere a segno due colpi tutt'altro che banali per l'attacco: Ousmane Dembelé e Gonçalo Ramos. Per quest'ultimo in particolare, Al-Khelaifi ha affondato nella giornata di mercoledì: accordo raggiunto col Benfica per una operazione complessiva da 80 milioni di euro (65 fissi + 15 di bonus). Appena 22enne, il portoghese andrà a occupare il centro dell'attacco: agli scorsi Mondiali in Qatar ha messo in ombra pure un certo Cristiano Ronaldo.

Le aspettative addosso alla prima punta 22enne saranno alte: starà a lui far dimenticare Mbappè, cancellato pure dal sito ufficiale dei parigini. L'accoppiata Gonçalo Ramos-Dembelè consegna a Luis Enrique un reparto avanzato con caratteristiche diverse, seppur privo della stella ex Monaco, sempre più ai margini del progetto. Per Dembelè è tutto fatto o quasi: si tratta sulla clausola ma il calciatore ha già manifestato la chiara volontà di lasciare la Catalogna.

Ad osservare le manovre in casa Psg è pure il Napoli: l'affondo dei transalpini per Ramos tranquillizza anche De Laurentiis, che potrà tenersi stretto, almeno per un'altra stagione Victor Osimhen: anche il nigeriano era nella lista di Al Khelaifi. Scacciata via l'ipotesi Psg e quella saudita, il Napoli può adesso concentrarsi solo sul rinnovo del contratto dell'ex Lille: a dividere le parti è ancora l'entità della clausola rescissoria da inserire nel nuovo accordo.