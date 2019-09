Psg, è fatta per Keylor Navas: al Real Madrid va Areola

LO SCAMBIO

Giornata calda a Parigi, dove Icardi non sarà l'unico acquisto del club francese nell'ultimo giorno di mercato. Il Psg, infatti, ha definito nelle ultime ore l'arrivo di Keylor Navas dal Real Madrid, mentre ai merengues va in prestito per una stagione Alphonse Areola. Il portiere costaricano si trasferisce invece a titolo definitivo e dovrebbe costare al club del presindete Al-Khelaifi circa 13 milioni di euro.

Navas lascia dunque il Real Madrid dopo cinque stagioni da protagonista, nelle quali - tra i vari titoli - ha conquistato la bellezza di tre Champions League e quattro Mondiali per club. Il costaricano in Spagna era chiuso da Courtois, indiscussa prima scelta nei nuovi merengues di Zidane. Il Psg invece, dopo l'addio di Buffon lascia partire anche Areola ma soltanto in prestito. Il 26enne francese, che sarà il vice di Courtois, torna a giocare in Liga dopo l'esperienza al Villarreal nel 2015/2016.