Prosinecki: "Dzeko mi ha detto che lascerà la Roma e resterà in Italia"

13/06/2019

"Ho parlato sia con Dzeko sia con Pjanic: il primo mi ha detto andrà via dalla Roma ma resterà a giocare in Italia, il secondo che rimane nella Juve". Il ct della Bosnia Robert Prosinecki ha parlato del futuro delle due stelle della sua Nazionale, che ha appena affrontato e perso contro l'Italia, annunciando che l'attaccante giallorosso lascerà la capitale. "Inter? Adesso vado in vacanza, poi vediamo", ha detto Dzeko dopo la sfida con gli azzurri.