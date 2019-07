"Su Chiesa penso che la proprietà abbia gia' fatto chiarezza, vogliamo tenerlo. Federico è un ragazzo serio, perbene, capisco quel che gli passa nella testa ma anche lui deve comprendere quali sono le esigenze di una proprietà che e' appena arrivata e intende partire da basi certe". Lo ha dichiarato il d.s. della Fiorentina, Daniele Pradè, in merito alla situazione del talento viola tentato dalle sirene della Juventus e reduce in questi giorni da una serie di confronti con la dirigenza viola. In attesa di un nuovo colloquio fra giocatore e società, il d.s. viola attraverso i canali ufficiali del club ha fatto il punto su un mercato che non si è ancora sbloccato. "Abbiamo sfruttato queste prime settimane per valutare tanti giocatori, sappiamo ciò che vogliamo fare, sono sereno e mi auguro lo sia anche il presidente". In testa alla lista figura l'esterno del Sassuolo Pol Lirola: "È fra i giocatori che ci piacciono, attendiamo l'occasione giusta", ha confermato Pradè che invece ha spento le voci su Balotelli e Rafinha, ribadito fiducia in Simeone e precisato all'ex Borja Valero: "Puo' essere un profilo ideale ma non significa che lo prenderemo".