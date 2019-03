POGBA: "FELICE ALLO UNITED, MA IL REAL E' UN SOGNO"

20/03/2019

Paul Pogba ha dichiarato di essere "felice" al Manchester United, ma che il Real Madrid "è un club da sogno". Giocare per il Real " è un sogno per ogni bambino, per ogni giocatore di calcio", ha ammesso il centrocampista in una conferenza stampa nel centro di allenamento della Francia. "È uno dei club più grandi del mondo, ho sempre detto che il Real un club da sogno per ogni giocatore", ha detto il 26enne. Poi Pogba ha precisato che "al momento, sono felice a Manchester, gioco e c'è un nuovo allenatore".