Pogba, addio allo United: tutti gli indizi portano al ritorno alla Juventus

LO SCENARIO

Paul Pogba e Ole Gunnar Solskjaer (secondo quanto riporta il Daily Mail) si sono parlati dopo l'eliminazione dello United dalla Champions per mano del Lipsia e, con toni civili e confermando tutto il suo impegno finché vestirà la maglietta rossa, il centrocampista francese ha comunicato al suo allenatore di voler lasciare Manchester già nel mercato di gennaio. Molti indizi portano al ritorno a Torino.

Ieri Pogba è tornato a seguire la Juventus su Instagram. Per molti è un chiaro segnale del suo interesse verso il ritorno in bianconero. A questo vanno aggiunte le dichiarazioni del suo agente Mino Raiola che, dopo aver confermato la volontà del suo assistito di lasciare la Premier League, ha definito "possibile" la soluzione Juventus. Tutto dipenderà, in ogni caso, dalla valutazione del giocatore. In un momento così particolare a livello economico, è impossibile pensare che a Torino si possano svenare per il rientro di Pogba.

Ecco perché nei giorni scorsi aveva preso piede l'idea di inserire Dybala nella trattativa. L'altra ipotesi è quella che porta a Madrid. Non è un mistero che Zidane vorrebbe il connazionale nel centrocampo del Real, anche se l'operazione Camavinga, che ha 9 anni in meno rispetto a Pogba, può frenare la possibilità di un approdo dell'ex bianconero alla corte di Florentino.