Pochettino: "Eriksen? Sono certo che Leonardo farà le scelte migliori per il Psg"

In tempi "normali" 25 milioni (la cifra che l'Inter vorrebbe incassare per la cessione di Eriksen) non sarebbero stati nulla, o quasi, per le casse del Psg. Non oggi, invece, non in piena pandemia. E così Mauricio Pochettino, appena sedutosi sulla panchina dei parigini, è obbligato a fare i conti con un bilancio che anche i munifici emiri qatarioti devono far quadrare. Inevitabile, però, che in conferenza stampa il tecnico argentino debba "difendersi" dalle domande dei cronisti francesi e per farlo, allora, non c'è "scudo" migliore di Leonardo: è infatti al ds brasiliano che l'ex allenatore del Tottenham passa la palla quando l'argomento cade su due nomi caldi, uno per l'immediato (Eriksen appunto) e l'altro per il futuro prossimo (Messi): "Eriksen? Adesso non è il momento di parlare di nuovo di voci. Dobbiamo già trovare tutti i nostri giocatori che sono attualmente indisponibili. È un periodo difficile per tutti, ogni club deve adattarsi, ma penso che Leonardo farà le scelte migliori per la squadra e per raggiungere i nostri obiettivi".