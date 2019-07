Da Singapore Miralem Pjanic ha parlato di futuro in un'intervista con La Gazzetta dello Sport: "Nel calcio di Sarri il mio ruolo è molto importante, mi piacerà sicuramente. Ho grande voglia di iniziare, non vedo l’ora. Ho letto di tutto - ha aggiunto il centrocampista - e anche con Allegri ridevo di questo. Noi avevamo un rapporto bellissimo, ero molto contento di giocare per lui e ora sono contento di giocare a Torino, in questa città e con questo club. Non mi è mai venuto in mente di andare altrove".