Pioli riparte dall'Arabia Saudita: firmato un biennale con l'Al Nassr di CR7

mercato

Il tecnico dell'ultimo scudetto del Milan guadagnerà 12 milioni di euro a stagione, bonus inclusi

© Getty Images Dopo l'avventura al Milan ricca di soddisfazione, Stefano Pioli riparte dall'estero. Precisamente dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che ne ha dato l'annuncio ufficiale sui social con un video e il noto coro 'Pioli is on fire'. Il tecnico parmense, che mercoledì mattina si è recato nella sede dei rossoneri per firmare la risoluzione (il Diavolo risparmierà circa 10 milioni lordi) ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per un'altra stagione. Lo stipendio sarà di ben 12 milioni di euro netti, bonus compresi.

Vedi anche Milan Mirabelli boccia il nuovo Milan: "Fonseca? Dopo Pioli serviva un top"

Niente Serie A quindi per Pioli, che pure era stato cercato dalla Roma dopo l'esonero di Daniele De Rossi. I giallorossi hanno poi virato su Ivan Juric, con il 58enne ex di Inter, Bologna e Lazio tra le altre che cercherà gloria in Arabia. Pioli prenderà il posto del portoghese Luis Castro, sollevato dall'incarico dopo un inizio di stagione a dir poco complicato.